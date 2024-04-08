شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يخصص قطعتى أرض لوزارة الطيران لإقامة مطار رأس الحكمة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي (مطار رأس الحكمة الدولي).

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.