شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله تعالى عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.