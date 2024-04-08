شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تمول 3 مشروعات بالمناطق الصناعية فى بدر وأكتوبر والسخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة، تقديم تمويل لثلاثة مشروعات فى المناطق الصناعية، فى ثلاث محافظات، مدينة بدر بمحافظة القاهرة والجيزة، والسويس، وهذه المشروعات هى مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات المناديل الورقية بمدينة أكتوبر، ومشروع إنشاء وحدة تدويرالمخلفات الصلبة بمدينة بدر، ومشروع تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر نسيجى بالعين السخنة.

خلال هذا التقرير نرصد هذه المشروعات وفوائدها البيئية، وقيمة التمويل الذى وافقت عليه وزارة البيئة ضمن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى لدعمهم ماليا.

أولا مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات المناديل الورقية بمدينة 6 أكتوبر فى محافظة الجيزة المنطقة الصناعية ، وهو عبارة عن خط تدوير مخلفات المناديل لإنتاج المناديل الورقية عن طريق خلط مخلفات المناديل الورقية والمخلفات التي تأتي من السوق وكذلك اللب لاستخدامهما كمادة خام، وتصل التتكلفة الاجمالية للمشروع 9,68 مليون يورو وبتمويل قدرة 8,8 مليون يورو، ومن فوائد المشروع تدوير المخلفات المناديل الورقية وكفاءة استخدام الموارد.

ثانيا مشروع إنشاء حدة تدوير المخلفات الصلبة بتنفيذ ثلاثة خطوط إنتاج، لإنتاج كرات من LDPE وHDPE وPET المعاد تدويرها بإحدى الشركات، ويتكون كل منها من خط غسيل وخط تكوير. وسيتضمن خط PET أيضًا آلة فرز بصرية. وستشمل المحطة الجديدة أيضًا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 10,50 مليون يورو وبتمويل قدرة 9,3 مليون يورو، وتكمن فوائده البيئة فى التخلص الآمن من المخلفات للمناظيل الورق وإعادة تدويرها.

ثالثا مشروع تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر نسيجي



لإحدى الشركات فى العين السخنة، على أساس تغير الفلتر الألكتروستاتيكي بفلتر نسيجى، لتحسين نوعية الهوء، من خلال خفض نسب الأتربة المنبعثة من مداخن صناعة الأسمنت، وتحقيق التوافق مع أحكام قانون رقم 4 لسنة1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والخاصة بإنبعاثات مداخن صناعة الأسمنت، وتصب التكلفة الاجمالية للمشروع حوالى 4 ملايين يورو وبتمويل قدرة 3,5 مليون يورو.،. فوائد المشروع البيئية مرتبطة بالحد من ملوثات الأتربة.