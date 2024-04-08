شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الدولة توفر رعاية كاملة لسكان المشروعات بديلة المناطق الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت محافظة القاهرة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، حفل إفطار جماعى لـ2000 صائم بالمدينة الشبابية بالأسمرات .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الأمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لهذه المشروعات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما تحرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة.

وفى سياق متصل نظم المشروع الثقافي للمناطق بديل العشوائيات بالتعاون مع جهاز مدينة معًا وقصر السينما إفطار جماعى للأطفال القاطنين بمدينة معًا، بالإضافة إلى ورشة حكي عن مظاهر الاحتفال برمضان والعادات والتقاليد والموروثات الشعبية للشهر الفضيل ، كما تضمنت الورشة الرسم على وجوه الأطفال بأشكال إبداعية وتنظيم مسابقات لهم، وتوزيع البالونات و الجوائز الرمزية ومجلات قطر الندي على الاطفال المشاركين، بالإضـافة إلى عرض الأراجوز والعرايس الماريونت.



إفطار جماعى لـ2000 صائم بالمدينة الشبابية بالأسمرات



إفطار جماعى لـ2000 صائم بالمدينة الشبابية بالأسمرات



فقرات للأطفال بالاسمرات