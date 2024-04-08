شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر لائحة النظام الأساسى لناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار مجلس الدولة بإصدار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة في القاهرة والإسكندرية.

ونص القرار على يعمل في شأن ناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية بلائحة النظام الأساسي المرافقة، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر ملخصها، ويلغي كل حكم أو قرار يخالف أحكامها.

إلى نص اللائحة:



