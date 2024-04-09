حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بـ6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شنت أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، على مدى الأيام الماضية، حملات مكثفة بالتعاون مع الشرطة، لإزالة مخالفات بناء ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن الحملات بالقطاع الجنوبي أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمخالفات بناء بالقطعة ٢٠٢٩ المجاورة السابعة، الحي الثاني، وقطعة رقم ٢٥٩ المجاورة الثانية، الحي الرابع، والقطعة رقم ٦٦٩ المجاورة الرابعة، الحي الرابع، والقطعة رقم ٢٨٤ المجاورة الأولى، الحي الرابع، والقطعة رقم ٩٢٤ المجاورة الرابعة، الحي الثالث، والقطعة رقم ١٨٢٨ المجاورة السابعة، الحي الثاني، والقطعة رقم ٩٨٠ المجاورة الخامسة، الحي الأول، والقطعة رقم ١٤١٨ المجاورة السادسة، الحي الثاني، والقطعة ١٢٥٨ المجاورة السادسة، الحي الرابع والقطعة رقم ١٠٩ المستثمر الصغير جنوب الأحياء، والقطعة رقم ٥٧٧ المجاورة الثالثة، الحي الأول، والقطعة رقم ٧٩١ المجاورة الرابعة، الحي الرابع، والقطعة رقم ٨٢ المجاورة الأولى، الحي الرابع، والقطعة رقم ١١٥٣ المجاورة السادسة.

وأضاف النجار أن الحملات بالقطاع الشمالي أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح للقطع أرقام ١٠، ١٥ السياحية الثانية، والقطعة رقم ١٣ السياحية الأولى، بالإضافة إلى القطعة رقم ١٠٦٣ منطقة ٢٠٠٠ قطعة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمخالفة بناء بالقطعة رقم ٣ بلوك ١٠/ ١٥ المجاورة ١٣ منطقة غرب سوميد.

وصرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم تشكيل عدة حملات مكثفة نهارية ومسائية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بشوارع وأحياء المدينة، والتصدي لأية مخالفة فور رصدها، وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء غرف السطح بالقطعة رقم ١٣ بلوك ١٩٠٧٢ بالحي الرابع، وغرف السطح بالقطعة رقم 9 بلوك ١٨٠٢٤ بالحي التاسع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع العداد والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

تم مرور الحملة الليلية بمدينة العبور لرفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية، ومحيط المساجد والمراكز التجارية بالمدينة حفاظاً علي الواجهة الحضارية للمدينة.

وفي مدينة الشيخ زايد، قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، إنه تم شن حملة لإخلاء الجراج العشوائي للسيارات المتهالكة بالحي الثالث عشر، تنفيذ الإدارات المعنية (التنمية- الأمن- القطاعات) بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، وتم التحفظ على السيارات بمبنى الحركة في الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وحذَّر مسؤولو المدن الجديدة، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، والتعدي على حرم الطريق، مؤكدين أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير للسكان، وأنه سيتم العمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدن الجديدة.