شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن خطباء عيد الفطر المبارك بالساحات والمساجد الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف خطباء عيد الفطر المبارك ببعض الساحات والمساجد الكبرى.

1. د/ مصطفى عبدالسلام محمد - إمام وخطيب - مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه)

2. الشيخ/ أحمد سعد محيسن - إمام وخطيب - مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)

3. د/ على الله شحاته الجمال - إمام وخطيب - السيدة نفيسة (رضي الله عنها)

4. الشيخ/ يسري محمود عزام - إمام وخطيب - سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)

5. الشيخ/ محمود الأبيدي - إمام وخطيب - الجامع- مدينتي – القاهرة الجديدة

6. الشيخ/ أحمد سلامة النجار - إمام وخطيب - الصديق- شيراتون - القاهرة

7. د/ نوح العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - ساحة مركز شباب سجين الكوم - الغربية

8. د/ السيد مسعد السيد - مدير مديرية أوقاف الجيزة - ساحة مصطفى محمود-الجيزة

9. د/ رمضان عبد الرازق - عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف - ساحة مسجد دريم – أكتوبر - الجيزة

10. د/ عاصم محمود قبيصي - مدير مديرية أوقاف المنوفية - مسجد الرؤوف الرحيم- المنوفية

11. الشيخ/ إبراهيم علي شبل - إمام وخطيب - ساحة مسجد الأحمدي- طنطا

12. الشيخ/صفوت فاروق أبو السعود - مدير مديرية أوقاف القليوبية - ساحة مسجد ناصر- القليوبية

13. الشيخ/ محمد محمود أبو حطب - مدير مديرية أوقاف البحيرة - ساحة مسجد التوبة - دمنهور

14. الشيخ/ سلامة محمود عبدالرازق - مدير مديرية أوقاف الإسكندرية - مسجد الإمام البوصيري- الإسكندرية

15. الشيخ/ عطا محمد بسيوني - مدير مديرية أوقاف

كفر الشيخ - ساحة سيتي كلوب- كفر الشيخ

16. د/ محمد إبراهيم حامد - وكيل مديرية أوقاف الشرقية - مسجد الفتح- الشرقية

17. د/ صفوت نظير المرسي - مدير مديرية أوقاف الدقهلية - ساحة مسجد النصر- الدقهلية

18. الشيخ/ محمد عبدالفتاح سلامة - مدير مديرية أوقاف دمياط - ساحة ميدان الساحة-دمياط

19. الشيخ/ ماجد راضي فرج - مدير مديرية أوقاف السويس - مسجد بدر- بور توفيق- السويس

20. الشيخ/ جمال فتحي السيد عواد - مدير مديرية أوقاف بور سعيد - ساحة المعمورة- شارع عاطف السادات-

بور سعيد

21. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق - مدير مديرية أوقاف شمال سيناء - مسجد السبيل – غرب العريش – شمال سيناء

22. د/ عبدالرحمن نصر نصار - مدير مديرية أوقاف بني سويف - عمر بن عبدالعزيز- بني سويف

23. د/ محمود طه الشيمي - مدير مديرية أوقاف الفيوم - ساحة مسجد ناصر الكبير- الفيوم

24. د/ حسانين عبد الحكم - مدير مديرية أوقاف المنيا - ساحة الثانوية العسكرية- المنيا

25. د/ محمود سعد جاهين - مدير مديرية أوقاف أسيوط - ساحة أرض الملاعب- أسيوط

26. د/ محمد حسني عبدالرحيم حماد - مدير مديرية أوقاف سوهاج - علي بن أبي طالب(الشرطة)- سوهاج

27. الشيخ/ حنفي محمود دياب - مدير مديرية أوقاف أسوان - ساحة بدر الطابية- أسوان

28. د/ مختار عيسى دياب - مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد - ساحة 30يونيو- الوادي الجديد

29. د / أشرف فهمي - مدير عام التدريب - مسجد سيدي شبل – المنوفية

30. د/ محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - ساحة مركز شباب مدينة طوخ- القليوبية

31. د / خالد غانم - مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة - مسجد جالريا – التجمع الخامس - القاهرة

32. د/ عمرو الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة - ساحة السلام – رماده – قليوب- القليوبية

33. الشيخ / محمد إبراهيم سليمان - مدير عام المراكز الثقافية - ساحة البيت الكبير – المنصورة – الدقهلية

34. الشيخ / عبد الفتاح عبد القادر جمعة - مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الإمام علي بن أبي طالب– العمرانية – الجيزة

35. د/ رمضان عفيفي - مكتب أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مركز شباب إمياي - القليوبية

36. الشيخ / خالد أبو القاسم - مدير مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة - مسجد أبو بكر الصديق – مدينة نجع حمادي - قنا

37. الشيخ / محمد رفاعي كساب - مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - ساحة مركز قليوب – القليوبية

38. الشيخ / محمد ملكه - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد -

مسجد النور المكي – دمنهور – البحيرة

39. الشيخ / أحمد الغنام - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - مسجد عمارة الكبير – حوش عيسى – البحيرة

40. الشيخ / مكاوي حسين - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - ساحة مركز شباب المناحريت – ديرب نجم - الشرقية

41. الشيخ / حماده محمد العنتبلي - عضو الإدارة العامة لشئون المساجد - ساحة مركز شباب الصرادوسي- دسوق – كفر الشيخ

42. الشيخ / عبد الله السيد رحيم - عضو الإدارة العامة للإرشاد - المغفرة – مشروع ابني بيتك – مدينة بدر – القاهرة

43. د/ ياسر مغاوري - إمام وخطيب - الفتح- رمسيس - القاهرة

44. الشيخ/ محمد منصور هبالة - إمام وخطيب - المهند- القاهرة الجديدة

45. الشيخ / محمد الكومي - إمام وخطيب - الرحمن (الأحمر) – الرحاب - القاهرة

46. الشيخ / عبد المنعم دويدار - إمام وخطيب - شوقي المتيني – الرحاب - القاهرة

47. الشيخ/ محمد محمود سيد - إمام وخطيب - فاطمة الزهراء- مدينة نصر - القاهرة

48. الشيخ/ بشرى عبدالقادر محمد - مدير إدارة العبور - مسجد المجمع الإسلامي- العبور -القليوبية

49. الشيخ/ خالد مرسي - مدير إدارة طوخ - مسجد زعزع- طوخ -القليوبية

50. الشيخ/ فايق محمدي أحمد - إمام وخطيب - ساحة مسجد الاستقامة - ميدان الجيزة

51. الشيخ/ محمود عطية عبد الحافظ - إمام وخطيب - ساحة مسجد الحصري-الجيزة

52. الشيخ/ عيد رمضان محمد - إمام وخطيب - مسجد المغفرة-الجيزة

53. الشيخ/ علي حامد محمود سليمان - إمام وخطيب - ساحة المسجد الكبير - مطروح

54. الشيخ/ مصباح محمد شكري - إمام وخطيب - الدوحة- الإسماعيلية

55. الشيخ/ محمود صلاح مصطفى - إمام وخطيب - ساحة استاد الطور الرياضي- جنوب سيناء

56. الشيخ/ حجازي محمد فارس - إمام وخطيب - ساحة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي- قنا

57. الشيخ/ حجازي محمد فارس - إمام وخطيب - ساحة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي- قنا

58. الشيخ/ حسام الدين عبدالمنعم - إمام وخطيب - الميناء الكبير- البحر الأحمر