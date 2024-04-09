شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق توافق على ترشح عضوا نائبا للنقيب لشئون مياه الشرب والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد على ترشيح محمد عبد الفتاح عبد العظيم ماضي، لمنصب نائب رئيس النقابة العامة لشئون مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك نظرا لمجهوداته العملية والنقابية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة وبناء على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة .

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النقابة العامة على دعم الكوادر الشبابية المتميزة القادرة على العمل والعطاء المخلص، واعطائهم الفرصة لتولي المناصب القيادية الخدمية لتنشيط حركة العمل النقابي في مختلف المجالات .

وافق مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد على ترشيح كل من: أشرف إبراهيم الرومي، محمد طلحة الخير، آدم محمد صالح آدم، محمد عبد النعيم أحمد، شريف محمد على، عزت خضرى على لسكرتارية النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة على مستوى القطاعات الأربعة "الكهرباء والطاقة – مياه الشرب والصرف الصحى – الإسكان" في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس العامة للمرافق، على حرص النقابة العامة على خلق حلقه اتصال بين النقابة العامة واللجان النقابية خاصة بالصعيد ووجه قبلي وعلى مستوى القطاعات الأربعة من أجل تعظيم دور النقابة بين العاملين ودعم مشاركتهم الفعالة في العمل الخدمي ، والدفع بالكوادر والعناصر المتميزة التي تضيف للعمل النقابي وتعزز من الوعي الثقافي والمهني بمواقع العمل بما يعود بالنفع ويعظم الاستفادة على مستوي المؤسسات والأفراد.