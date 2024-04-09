تقديم كل التسهيلات للمصريين بالخارج.. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة أعضاء الجالية المصرية في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، طارق سليمان، رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، ونشأت زنفل، نائب رئيس المركز، وناجي سليمان، أحد رموز الجالية المصرية بنيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمناقشة مقترحاتهم وأفكارهم والتعرف على ما يواجهونه من تحديات، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وسلمى عبد الناصر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، وكريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ للتواصل وتعزيز ربط المصريين بالوطن الأم وتذليل ما يواجهونه من تحديات.

ورحبت وزيرة الهجرة بأعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددةً على حرصها الشديد على التعاون مع كل المؤسسات والجهات التي تستهدف دعم وتحقيق رؤية الدولة المصرية، وتلبية احتياجات جموع المصريين في الخارج، كونه أحد الملفات التي تولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بها، باعتبارهم أمناً قومياً للدولة المصرية.

وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على الاستماع إلى كل المقترحات والأفكار من أبناء مصر في الخارج؛ حيث استعرضت المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية؛ ومن بينها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تم مدها حتى 28 أبريل 2024، مشيرةً إلى أنه تم تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي يتعرض لها المصريون بالخارج اتصالاً بالمبادرة؛ حيث طلبت من الراغبين في المشاركة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ولا يستطيعون بسبب تعذر التحويل النقدي من بعض الدول المقيمين بها، بأن يسارعوا بالتسجيل على التطبيق في كل الأحوال قبل نهاية المبادرة، حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بحقهم عند الوصول إلى حلول لحالاتهم، كما ذكرت الجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات على أراضيها، ويتم تحويل مرتباتهم بالعملة الصعبة مباشرة إلى حساباتهم بمصر، بأن القانون يبيح لهم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة تؤكد على ذلك، مؤكدة أن الهجرة سنظل على استعداد لتذليل كافة العقبات التي تواجه الراغبين في الاشتراك في هذه المبادرة وأي مبادرة أخرى من مبادرات الوزارة.

واستمعت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، إلى عدد من المقترحات من أقطاب الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها طلب السماح لهم بفتح حسابات للأفراد في فرع البنك الأهلي المصري بنيويورك الذي يخدم الشركات فقط، لتسهيل العمليات الاستثمارية للمصريين المقيمين وشراء الأوعية الادخارية، مشيرين إلى حاجتهم لإنشاء فرعاً له ما بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي يسمح بانتظار السيارات تسهيلاً على المصريين الذين يتمنون التعامل مع بنك مصري في الساحل الشرقي يمكن أهلنا هناك من التحويل إلى مصر والاستفادة من كل الخدمات والمبادرات المتميزة التي تقدمها لهم البلاد سعياً للاستخدام الأمثل لمدخراتهم.

وأعربت السفيرة سها جندي عن ترحيبها بالمقترح، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل مع البنك الأهلي المصري، لبحث المقترح ومدى إمكانية تنفيذه وتذليل كل العقبات أمامهم، والتأكيد أن الوزارة دائمًا تسعى لاحتضان كل أبنائها في الخارج واعتبارهم شركاء في كل ما تخوضه وتنفذه الدولة في عمليات البناء والتنمية الشاملة، لافتة إلى طرح شهادات الادخار البنكية بالدولار بعوائد مرتفعة تصل إلى ٧٪؜ و٩٪؜ بالبنوك المصرية والتي تعد أعلى عائد بالعالم.

وأكدت سها جندي أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، والذي سيضم كل المحفزات المخصصة لهم وغيرها، من المقرر أن ينطلق قريباً، سيكون به قسم خاص بالمعاملات البنكية بداية من فتح الحسابات وشراء شهادات الاستثمار ومختلف الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج ستكون من خلال هذا التطبيق، حيث يتم العمل أيضًا للسماح بالعمل بالتوقيع الإلكتروني للتيسير على المصريين بالخارج، بجانب تخصيص قسم في التطبيق لإتاحة السلع والمنتجات التي يرغب المصريون بالخارج في شرائها، من سلع ومنتجات يدوية وتراثية، بجانب تخصيص أيقونات للتبادل البحثي وتبادل الخبرات، ضمن جهود الوزارة لدمج المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة الهجرة الجهود المبذولة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، حيث تمت تسمية مجلس إدارة الشركة والمجموعة المؤسسة، بجانب الاتفاق مع مكاتب الاستشارات المالية والقانونية، بعد تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، فضلًا عن إتاحة الفرصة لمختلف فئات المصريين بالخارج للاكتتاب وشراء الأسهم في الشركة الواعدة.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة بصدد الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا في الحروب المهمة التي خاضها الوطن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته من المصريين بالخارج، على أن تكون مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاحتفاء بشكل يختلف عن كل عام، على نحو يبرز ويسجل لإسهامات أهلنا بالخارج في الحروب التي مرت بها مصر، من خلال إرسال صور وحكايات ورسائل ومقاطع فيديو مسجلة لهم أو لأي فرد من أفراد عائلاتهم موثقة باسم أصحابها ممن كانوا يوماً ما من هؤلاء الأبطال الذين شاركوا في حروب تلك الفترة، وأي أوراق تثبت مشاركتهم والتعرف عليهم، لإعداد فيلم عن تلك البطولات للمصريين في الخارج، وذلك من خلال التسجيل وملء البيانات المطلوبة على الرابط التالي: اضغط هنا

وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات الجارية لتنظيم المؤتمر القادم للمصريين في الخارج في نسخته الخامسة، مطالبين بالمشاركة بكل جهودهم كمركز مصري أمريكي في الولايات المتحدة مستعرضين مقترحهم بإتاحة الفرصة لمختلف الاتحادات والجمعيات المصرية ليكون لهم دور في المؤتمر، وأكدت الوزيرة أن المؤتمر هو فعالية موحدة لجميع المصريين في الخارج وسيسعد وزارة الهجرة مشاركة الجميع في المؤتمر، اتحادات وأفراد.

وأكدت السفيرة سها جندي أن كل ما تم اقتراحه سيلقى عناية كبيرة وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، مؤكدة أن وزارة الهجرة تمثل داعماً رئيسياً لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لمختلف أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنة مختلف المقترحات التي يتم عرضها، ومن بينها تبني استراتيجية وطنية موحدة للتسويق للدولة المصرية.

وقام طارق سليمان رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، ونشأت زنفل، نائب رئيس المركز، بتكريم الوزيرة، وإهدائها درع المركز الثقافي المصري- الأمريكي تقديرًا لجهودها في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم وتوفير مميزات ومحفزات مخصصة لهم.