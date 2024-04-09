شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركات.

وقال رئيس الأساقفة: "نهنئ جميع المصريين بحلول عيد الفطر المبارك"، مضيفًا: "نصلي في هذه المناسبات المباركة لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا".

واختتم رئيس الأساقفة قائلا: "خالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية"، متمنيًا أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.