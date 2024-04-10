شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر فى المسجد الأقصى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أكثر من 60 ألف مصلٍ، اليوم الاربعاء، صلاة عيد الفطر، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين، منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد.

وأشارت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إلى أن عددا من المواطنين ممن أبعدتهم سلطات الاحتلال قسرا عن الأقصى، أدوا صلاة العيد، في الشوارع المحيطة بالمسجد.

يذكر أن جماعات الهيكل المزعوم تستعد لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد القادم.