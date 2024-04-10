شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير للزائرين للاستمتاع بالعيد بحديقة الأزهر والنافورة الراقصة تستقبلهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة، إقبال كبير من الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك ، وذلك فى أول ساعة من فتح باب الحديقة أمام الزائرين .

وحرصت حديقة الأزهر على تشغيل النافورة الراقصة الموجودة أمام البوابة الرئيسة لاستقبال الزائرين، وخصصت الحديقة عدد من شبابيك التذاكر تزامنا مع الإقبال الكبير من المواطنين قبل فتح الحديقة بساعة .

وخصصت إدارة الحديقة عدد من المنافذ لبيع تذاكر الدخول وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، وتمركز الأمن الإدارى على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.

وحديقة الأزهر هى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، فتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة، ويمكن منها مشاهدة منطقة الحطابة بمبانيها القديمة، حيث إنها ترتفع حوالى 40 مترا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا.

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.

فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.