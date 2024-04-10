شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر وأبناء الشهداء فى احتفالية عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أهالي وأبناء الشهداء ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر المبارك.

وضمت أسماء الشهداء من القوات المسلحة، الذين يتم تكريم أسرهم من قبل الرئيس السيسي:

رائد سامح السيد موسي عبد الجواد.

رائد محمد جمال محمد علي.

ملازم أول أحمد فراج عبد الصبور علي عثمان.

مساعد شحاته مصطفي أبو اليزيد.

جندي محمود سمير عليوه.

ومن شهداء الشرطة المدنية:

مقدم مصطفي عبد الرزاق عبد اللطيف.

رائد مصطفي محمد صلاح الدين.

أمين شرطة ممتاز ثان السيد محمد غازي إسماعيل.

شيخ خفراء السيد عبد الله السيد محمد.

خفير نظامي أول السيد السعيد محمود حامد.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وانتم طيبين.. واهلا وسهلا وسعيد أني التقي بيكم".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.