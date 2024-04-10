شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويعرب عن تعاطفه مع من يعانون بجميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ بمناسبة عيد الفطر، معربًا في الوقت نفسه عن تعاطفه مع المسلمين الذين يعانون في جميع أنحاء العالم.

وقال بلينكن في بيان ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أتمنى للمجتمعات المسلمة في كل مكان عيد مبارك، وأن تشاركها الآمال في عالم أكثر أمانا وسلاما.

وأضاف أن في حين أن العائلات والمجتمعات تجتمع معا، فإننا نعلم أنهم يفعلون ذلك في وقت تعاني فيه العديد من المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وتتجه عواطفنا إلى محنة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والمدنيين في سوريا، والنساء اللاتي يعانين تحت حكم طالبان في أفغانستان، والروهينجا في بورما وبنجلاديش.

وتابع لقد فقد عدد كبير جدا أحباءهم خلال العام الماضي، ويشعر كثيرون آخرون بالقلق على سلامة وأمن أسرهم اليوم.

وأعرب بلينكن، عن أمله أن يكون عيد الفطر هذا العام بمثابة لحظة على الطريق نحو أوقات أكثر أملا وحرية وسلاما في المستقبل.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان للناس في جميع أنحاء العالم، وبتقديم المساعدات الإنسانية حيث تشتد الحاجة إليها، وبالعمل على تحقيق السلام الدائم والكرامة والسلامة لجميع المجتمعات.