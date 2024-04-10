شكرا لقرائتكم خبر عن فصـائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا النفطى الإسرائيلى بطائرتين مسيرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصـائل عراقية استهداف ميناء حيفا النفطي في الأراضي المحتلة بطائرتين مسيرتين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير.

ووفقا لوكالة سبوتنيك ، قالت الفصائل العراقية ، في بيان لها، "استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق الأحد الماضي، هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" في أراضينا المحتلة بالطيران المسير، وتؤكد الحركة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".