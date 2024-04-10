شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: التقييم التشخيصى للصفوف الأولى لا يؤثر على نجاح ورسوب الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقييم التشخيصى للتلاميذ فى الصفوف الأولى يتم من خلال استخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وطمأنه أولياء الأمور، وعدم التعامل بالدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات.



وشددت الوزارة على عدم ربط التقييمات بالنجاح والرسوب وكذا عدم تأثير ها علي الانتقال من صف إلي صف أعلي، موضحة أن الهدف من التقييمات معرفة مدي تحقق نواتج التعلم وقياس معدل تقدم التلاميذ لتعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلي وتحفيزهم علي تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديد قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب، التقييم من خلال الأنشطة، التقييم من خلال الملاحظة.