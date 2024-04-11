تنطلق خلال العيد.. أسعار عمرة شوال الاقتصادية والـ 5 نجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة شهر شوال الاقتصادية والـ 5 نجوم.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة شوال الاقتصادية تتراوح من 28 ألف جنيه لـ32 ألف جنيه.

وأضاف أن أسعار عمرة شوال الخمس نجوم تتراوح من 50 ألف جنيه وتصل إلى 65 ألف جنيه، مشيرا إلى أن بعض رحلات عمرة شوال ستنطلق مع بدء إجازة عيد الفطر 2024، حيث تستغلها بعض شركات السياحة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء الرحلة.

2 صورة شخصية خلفية بيضاء، وللسيدات يجب أن تكون بالحجاب.

شهادة صحية من مكتب صحة حكومي مع صورة مختومة وايصال السداد للكبار.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، وافقت على طلب غرفة شركات السياحة التابعة لاتحاد الغرف السياحية؛ لاستمرار موسم العمرة للمصريين شهرًا إضافيًا حتى يونيو المقبل، شريطة أن تستمر وزارة الحج والعمرة السعودية في إصدار تأشيرات العمرة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام.

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