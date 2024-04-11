شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإفراج بالعفو عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، الإفراج بعفو رئاسى عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إجراء 2 مليون و160 الف عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على ساحة الحرب الدائرة في غزة.

وإلى أهم الأخبار وزارة الصحة: إجراء 2 مليون و160 الف عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و160 ألفا و482 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم.

الإفراج بالعفو عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر.. صور

تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الرئاسى عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024م، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (3438) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.. وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

وزارة النقل: إنشاء وتنفيذ7 ممرات لوجستية متكاملة لربط الموانئ ضمن التطوير

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 و تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية، تم التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات

8 شهداء فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على شرق رفح جنوبى غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 8 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11 أبريل 2024 ثاني أيام عيد الفطر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أبريل 2024 ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط تذبذب مستمر في سعر الذهب بالسوق المصري، في حين يسجل السعر العالمي للذهب 2334 دولار في التعاملات الفورية

الأرصاد: طقس ثانى أيام عيد الفطر حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ثانى أيام عيد الفط، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

دار الإفتاء توضح أصل تسمية الأيام البيض وعلاقتها بالستة أيام من شوال

ما أصل تسمية الأيام البيض بهذا الاسم؟ وهل منها الستة أيام من شوال كما يُشاع بين الناس؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء، حيث جاء رد الدار كالآتي:

الأيام البيض هى أيام الليالى التى يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربى، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها فى كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك فى الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائى وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى "فتح الباري".

هيئة السكة الحديد تتيح 5 طرق لحجز تذاكر السفر على جميع القطارات

أتاحت هيئة السكة الحديد، 5 طرق لحجز تذاكر السفر على جميع قطارات السكة الحديد، لتسهيل الخدمة على الركاب، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

محمد صلاح يقود ليفربول ضد أتالانتا فى ربع نهائي الدورى الأوروبى

يقود الدولي المصري محمد صلاح ناديه ليفربول الإنجليزي في مواجهة أتالانتا الإيطالي بتمام التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24 وسط ترقب كبير من جماهير الريدز في كافة أنحاء العالم سعيًا لتحقيق اللقب القاري في نسخته الحالية.

وزارة التعليم: أسئلة الثانوية العامة 2024 لا تحمل تعقيدات أو ألغاز.. وتؤكد: إجاباتها تفرز مستويات الطلاب وتشمل المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوى

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر أن تبدأ 10 يونيو المقبل، طالبت وزارة التربية والتعليم، من طلبة الثانوية العامة بالتركيز على تحصيل نواتج التعلم المرتبطة بالمقررات الدراسية بشكل كامل، وليس مجرد مذاكرة وتحصيل فقط، مشيرة إلى أن أهم شيء لتحقيق التفوق والتعامل مع أسئلة الثانوية العامة من جانب الطلاب هو قيام الطالب بكتابة كل نواتج التعلم المرتبطة بالدروس ومعرفتها بشكل جيد ومراجعتها بشكل مستمر خاصة فى الأيام الأخيرة التى تسبق انطلاق الامتحانات.