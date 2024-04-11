شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 10 ركاب فى حادث احتراق لنش بحرى بالقرب من جزيرة شدوان بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت العناية الآلهية 10 ركاب من الموت والغرق فى حادث احتراق لنش بحرى، اليوم الخميس، بالقرب من جزيرة شدوان بالغردقة، وذلك بعد نشوب حريق بالمركب، ولكن تم إنقاذ جميع الركاب وطاقم المركب دون إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر قد تلقت إخطارا بنشوب حريق هائل في لنش بحري يقل 10 ركاب كانوا في رحلة بحرية بالقرب من جزيرة شدوان بمياه الغردقة، وعلى الفور توجهت اللنشات البحرية القريبة من موقع الحادث إلى اللنش، وتم إنقاذ جميع الركاب وطاقم اللنش، فيما دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين سلامة جميع الركاب.