شكرا لقرائتكم خبر عن 26 أبريل.. التصويت بانتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان واختيار النقيب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى النقابة العامة لأطباء الأسنان، عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، يوم الجمعة 26 أبريل الجارى، ويُجرى التصويت على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

ويتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء أسنان، هم "الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة"، بالإضافة إلى 38 مرشح يتنافسون على مقاعد النقابة العامة ومناطق الجمهورية "القاهرة والجيزة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الوجه القبلى أكثر من 15 عام، غرب الدلتا، منطقة جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عام".

كما أعلنت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، حسم مقعد رئيس نقابة فرعية فى 10 محافظات: المنوفية "الدكتور محمد أبو شادى"، مطروح "الدكتور عمر دارة سعد"، شمال سيناء "الدكتورة أمينة منصور"، جنوب سيناء "الدكتور محمد الحمامصى"، المنيا "الدكتور أحمد مبروك"، الفيوم "الدكتور علاء العشيرى"، أسيوط "الدكتور طاهر شريف محروس"، قنا "الدكتور صلاح الأفيونى"، الأقصر "الدكتور محمد ضياء"، الوادى الجديد "الدكتور محمد أبو بكر"، فضلا عن تنافس 169 مرشحا على المقاعد المختلفة بالنقابة الفرعية.