شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة العالمية: 5 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئى فى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أنه لا يمكن تنفيذ عمليات الإغاثة على الأرض بسبب سوء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ونحتاج إلى المزيد من الأكسجين والمستلزمات الطبية لدعم المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن 5 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي في مناطق شمال قطاع غزة، ونحتاج إلى وقف لإطلاق نار فوري في غزة لإعادة إنشاء وتأهيل القطاع الطبي.

وتابع: الإمدادات الطبية التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية تماما وهناك نقص كبير في الأدوية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.