شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تعرض طائرة جدة لعطل فنى بعد إقلاعها من برج العرب وكانت بدون ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران، أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب، كان من المقرر لها نقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة إلي مطار برج العرب، وبعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة، الأمر الذى ترتب عليه قيام قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان.



واضافت مصر للطيران في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، أنه حرصًا من الشركة علي الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينج B737-800 والتى أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة، وقد وصلت الطائرة مطار برج العرب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم .