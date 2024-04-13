القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان ، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى أسوان والعكس والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012