شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى إثر عملية طعن داخل مركز تسوق بسيدني في أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام أسترالية، إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا، في عملية طعن داخل مركز تسوق في مدينة سيدني.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، موضحة أن عدة أشخاص أصيبوا أيضا.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عدة أشخاص يغادرون مركز التسوق، والعديد من سيارات الإسعاف أمام باب المركز، والناس في حالة من الفزع.