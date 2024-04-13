شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الغرف التجارية: هبوط أسعار الدقيق 2000 جنيه فى الطن بنسبة 12.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان اتحاد الغرف التجارية، هبوط سعر طن الدقيق في الأسواق إلى مستويات 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه بنسبة هبوط 12.5%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو انعكس فى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى ٤٩٥,٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ ٣٩٦,٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٢٤,٩٪، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨,٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٤٥٪ وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من ١٣٩,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٩٩,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٠,١٪.

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في عدد 4 محافظات، والتي بدأت التوريد مبكراً وهي "جنوب سيناء ، وطامية بمحافظة الفيوم ، وتوشكي بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد". الغرف التجارية: هبوط أسعار الدقيق 2000 جنيه في الطن بنسبة 12.5% كشف اتحاد الغرف التجارية، هبوط سعر طن الدقيق في الأسواق إلى مستويات 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه بنسبة هبوط 12.5%. قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص خط ساخن برقم 16328 لتقديم جميع الاستفسارات والرد على جميع الأسئلة. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لن يتم توفير نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة، 2024، موضحة أن امتحانات الثانوية العامة هذا بنفس مواصفة امتحانات العام الماضى. وزارة التعليم: لا توجد نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024 وزارة الصحة: تشغيل خط ساخن لتقديم الدعم للإقلاع عن التدخين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري. مواعيد صرف أول راتب بعد إجازة عيد الفطر تصرف وزارة المالية، رواتب العاملين بكافة الجهات الإدارية بالدولة خلال الفترة من يوم الأحد 21 أبريل حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف أكثر من 30 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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عيار 21 يسجل 3210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2751 جنيها.

عيار 14 يسجل 2140 جنيها.

الجنيه الذهب 25680 جنيها. الأهلي يستعيد معلول وهاني وبيرسي تاو فى مباراة الزمالك بالدوري يعود ثلاثي الأهلي ، على معلول ومحمد هانى وبيرسى تاو لقائمة الأحمر في لقاء القمة أمام الزمالك بالدوري والمقرر له الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى. الأهلي يستعيد معلول وهاني وبيرسي تاو فى مباراة الزمالك بالدوري

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