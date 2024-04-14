شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مصرى رفيع المستوى، إن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة وتحقيق السلام.

يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.