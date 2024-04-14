شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة
وزارة التعليم: إجراءات جديدة لمكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية
وزارة التموين: بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للمنشآت الاقتصادية
وزارة الصحة: تشغيل خط ساخن لتقديم الدعم للإقلاع عن التدخين
وزارة الصحة تكشف أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدى
وزارة التعليم: لا توجد نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024
وزارة الزراعة تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح
وزارة العمل: حوسبة نظم التفتيش وبوابة لربط المديريات بالمحافظات
وزارة الزراعة: تكثيف المرور على جميع محطات إعداد التقاوى
وزارة التعليم: 15 أبريل غلق باب التقدم بالروضة للعام المقبل بمدارس lps
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