شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وزارة التعليم: إجراءات جديدة لمكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية وزارة التموين: بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للمنشآت الاقتصادية وزارة الصحة: تشغيل خط ساخن لتقديم الدعم للإقلاع عن التدخين وزارة الصحة تكشف أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدى وزارة التعليم: لا توجد نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024 وزارة الزراعة تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح وزارة العمل: حوسبة نظم التفتيش وبوابة لربط المديريات بالمحافظات ‫وزارة الزراعة: تكثيف المرور على جميع محطات إعداد التقاوى وزارة التعليم: 15 أبريل غلق باب التقدم بالروضة للعام المقبل بمدارس lps

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