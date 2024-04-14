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أخبار 24 ساعة.. إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة

وزارة التعليم: إجراءات جديدة لمكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية

وزارة التموين: بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للمنشآت الاقتصادية

وزارة الصحة: تشغيل خط ساخن لتقديم الدعم للإقلاع عن التدخين

وزارة الصحة تكشف أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدى

وزارة التعليم: لا توجد نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024

وزارة الزراعة تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح

وزارة العمل: حوسبة نظم التفتيش وبوابة لربط المديريات بالمحافظات

‫وزارة الزراعة: تكثيف المرور على جميع محطات إعداد التقاوى

وزارة التعليم: 15 أبريل غلق باب التقدم بالروضة للعام المقبل بمدارس lps

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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