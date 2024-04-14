شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تهاجم إسرائيل.. ما هى أبرز الطائرات الإيرانية المسيرة وأكثرها فاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع إنه تم إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية نحو الأراضى المحتلة، وأكد المتحدث العسكرى الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن إيران أطلقت مسيرات باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن وصولها سيستغرق عدة ساعات.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى رسميًا أن عشرات الطائرات المسيرة الهجومية أطلقت من إيران تجاه الأراضى الإسرائيلية، وأكد موقع أكسيوس أن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.

وأعلن البيت الأبيض بأن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

شاهد 126: وهى من أكثر المسيرات الإيرانية قوة ويمكنها حمل 4 صواريخ وتصل حمولتها إلى 400 كيلوجرام.



شاهد 136: تعتبر الأكثر شهرة، وهي مسيرة انتحارية “كاميكازى” يمكنها حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات وقطع 2000 كيلومتر.



شاهد 149: وتعرف أيضا باسم “غزة”، وهي مسيرة قتالية يمكنها حمل 13 قنبلة وتصل سرعتها 350 كيلومترا.



شاهد 191 صائغ 2: وهي طائرة استطلاع ومراقبة تشن غارات جوية ولديها قدرة على حمل ذخائر موجهة ودقيقة.



كامان 22: تحمل أي نوع من الذخيرة وتحلق 24 ساعة ويمكنها حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات والمعدات الخاصة.



كيان 2 أو أراش 2: مسيرة “كاميكازي” ثقيلة تدمر مرافق البنية التحتية الحيوية ورادارات أنظمة الدفاع الجوى.



مهاجر 6: وتعرف باسم “قدس” وتحمل 4 ذخائر دقيقة التوجيه بوزن 100 كيلوجرام ويمكنها قطع مسافة 200 كيلومترا في الساعة.



كرار: مسيرة ثقيلة يصل مداها الأقصى إلى 2000 كيلومتر، وسرعتها القصوى 900 كيلومتر في الساعة.