شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الكيانات الوهمية لمنح الشهادات المزورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الكيانات الوهمية لمنح الشهادات الدراسية المزورة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الكيانات الوهمية لمنح الشهادات الدراسية المزورة. وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الكيانات الوهمية لمنح الشهادات الدراسية المزورة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الكيانات الوهمية لمنح الشهادات الدراسية المزورة.

نتيجة الاستطلاع

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