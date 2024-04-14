شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: تكلفة الاعتراضات الجوية للصواريخ الإيرانية تجاوزت مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: "تكلفة الاعتراضات الجوية الإسرائيلية للصواريخ الإيرانية تجاوزت مليار دولار".

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.