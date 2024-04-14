شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكى: إيران نفذت أول هجوم عسكرى مباشر على إسرائيل بعد عقود من العداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الهجوم الإيرانى على إسرائيل ليل السبت يمثل المرة الأولى التى توجه فيه طهران هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل، على الرغم من عقود العداء التى تعود إلى الثورة الإسلامية فى إيران عان 1979.

وجاء الهجوم بعد أن تعهدت إيران بالانتقام من الضربة الإسرائيلية التى استهدفت قنصليتها فى سوريا.

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى التصادم بين إسرائيل وإيران على مدار حرب غزة التى بدأت قبل ستة أشهر، وجاء الهجوم بعد أن حذر مسئولون إيرانيون، بينهم المرشد الأعلى آية الله على خامنئى على مدار أيام إسرائيل بتلقى صفعة بعد الضربة التى استهدفت قنصليتها.

من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه المرة الأولى التى تهاجم فيها إيران إسرائيل مباشرة من أراضيها، ومثلت الضربات بالصواريخ والمسيرات مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين.

وحذرت الصحيفة من أن الهجوم يمكن أن يؤدى إلى رد فعل إسرائيلى، ويدفع الشرق الأوسط إلى حافة الحرب. وذهبت الصحيفة إلى القول بأن ترسانة إيران من الممسيرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية طالما أثارت قلق إسرائيل والغرب، حيث تمتلك طهران أكبر قدرة صوايخ باليستية فى المنطقة، ويقدر المسئولون الأمريكيون أنها تمتلك أكثر من 3 آلاف صاروخ، ورأت وول ستريت أن الهجوم الأخير أظهر القدرات العسكرية لطهران.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده استهدفت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة مسئولة ومتناسبة.

وأضاف: "نؤكد أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لضمان أمننا وسنبذل كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.