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بابا الفاتيكان: يجب وقف أى أعمال يمكن أن تغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - قال بابا الفاتيكان: يجب وقف أي أعمال يمكن أن تغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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