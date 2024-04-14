شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان: يجب وقف أى أعمال يمكن أن تغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بابا الفاتيكان: يجب وقف أي أعمال يمكن أن تغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.