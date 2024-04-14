أخبار مصر.. وزارة الطيران: لا صحة لإغلاق المجال الجوى المصرى بشكل طارئ

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى وزارة الطيران ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، حيث تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكده أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتقييم الطلاب فى امتحانات نهاية العام الدراسى، حيث أكدت الوزارة أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد إلكترونيا لكل من تسلم أجهزة التابلت، موضحة أن الأسئلة أو الامتحان غير موحد على مستوى الجمهورية بل إن الإدارات التعليمية تضع الأسئلة على مستوى كل إدارة ويتم رفعها على منصة الامتحان الإلكترونية. وزارة التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى عام تضعها الإدارات وليست موحدة

وزارة الطيران: لا صحة لإغلاق المجال الجوى المصرى بشكل طارئ

أعلنت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات الأردن والعراق ولبنان، نظراً لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالدول المذكورة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33729 شهيدا و76371 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع العواصم الأوروبية احتجاجا على الحرب في غزة، ورفع الطلاب لافتات في العاصمة الإيطالية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار. أعلن اتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار الأرز في الأسواق بنسبة 23% لتسجل مستويات سعرية 26.95 جنيه للكيلو مقارنة بسعر 35 جنيها.. الغرف التجارية: انخفاض سعر الأرز 23% فى الأسواق والكيلو بـ26.95 جنيه أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤن المشروعات القومية أن المشروعات المتوقع الانتهاء منها خلال من 6 إلى 8 شهور بتكلفة 10.9 مليار جنيه فى 11 محافظة بإجمالى عدد أسرة 2747 فى أكثر من 20 مشروعا. قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بسبب منخفض سطحى مؤقت سيؤدى إلى ارتفاع الحرارة بداية من اليوم الأحد ليصل إلى قيم قياسية الأربعاء تتجاوز 36-38°م على جميع المناطق وتستمر الخميس بالصعيد. مركز المناخ: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم تصل لـ38 درجة الأربعاء الصحة: إنهاء 54 مشروعا فى 24 محافظة بتكلفة 57.3 مليار جنيه عام 2026 أوقفوا الإبادة.. مظاهرات جديدة فى جميع أنحاء أوروبا لوقف الحرب على غزة ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 33729 شهيدا و76371 مصابا منذ 7 أكتوبر

مصر للطيران: إعادة تسيير الرحلات للأردن والعراق ولبنان بعد فتح المجال الجوى