شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: رفع مساعدة الوزارة في معاشات القراء لـ3 ملايين جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع مساعدة الأوقاف في معاشات القراء بنقابة القراء من مليونين إلى ثلاثة ملايين جنيه سنويا، وذلك إكراماً لأهل القرآن.

وكان قد كشف الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف، ان اعلي راتب للمعينين الجدد في وظائف الدولة هو للإمام حيث يتقاضي الامام اول راتب له 9500 جنيه وهو ما يعد أعلي من معيد الجامعة والوظائف الاخري، مشيرا الي حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الي تحسين اوضاع الائمة.



واضاف في كلمته خلال تكريم وزارة الاوقاف المجموعة الاولى من شركاء النجاح فى شهر رمضان ، إن الدولة سعت في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحدوث انفراجة في كافة المجالات الحياتية، ومن بينها الدعم الكبير للعمل الدعوي،مضيفا أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ومصلحة الأوطان من صميم مقاصد الأديان، موجها الشكر لكل ساهم بالعمل الدعوي داخل مصر وخارجها في شهر رمضان الماضي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن قرأة القرآن تجلب السكينة والرضا والطمأنينة، حيث قال تعالى "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب "، موضحا أن هذه الطمأنينة تحدث على مستوى الأفراد وتحدث أيضا على مستوى الشعوب والدول.

وأوضح أنه يجب أن نذكر أنفسنا بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا " .. مؤكدا أهمية السعي والهمة والأخذ بالأسباب للنجاة.



وأشار الوزير إلى أن كلا من ألمانيا وفنزويلا البرازيل وجهوا الشكر إلى وزارة الأوقاف على إيفاد مبعوثين متميزين للمسجد بهذه الدول خلال شهر رمضان.. مضيفا أنهم أدوا أداء عظيما ومتميزا ومثلوا إثراء ملموسا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.

الجدير بالذكر ان من المكرمين الدكتور أحمد عمر هاشم و الدكتور عبد الله النجار والشيخ خالد الجندي و الشيخ حشاد والدكتور نعينع والشيخ الخشت والشيخ عبد الفتاح الطاروطي و الشيخ الحلفاوي والشيخ طه النعماني والشيخ تميم المراغي والشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أبو فيوض والشيخ محمود عبد الباسط الحسيني والشيخ محمد عبد البصير والشيخ الغيطاني و الشيخ محمود على حسن والشيخ محمد الطاروطي والشيخ عبد اللطيف وهدان والمبتهل محمد الجزار.



