شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاعي الطب البشري والأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لغرفة عمليات متابعة امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، لجان الامتحانات بقطاعي: كليات الطب البشري، وطب الأسنان، يرافقه الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، رئيس الكنترول المركزي بالجامعة، والدكتور محمد الزيات، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر عبد المولى، وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالاطمئنان على أسئلة الامتحان، إضافة إلى تأكده من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب.

وتابع نائب رئيس الجامعة وجود الإشراف الطبي خلال فترة الامتحانات بالتنسيق مع الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، موجهًا بتوفير جميع سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات.



