أخبار مصر

وزير خارجية إسرائيل يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيره المصري حول هجوم إيران

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيره المصري حول هجوم إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكتب على موقع إكس: لقد تحدثت هذا المساء مع وزير الخارجية سامح شكري وشددت له على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإيراني غير المسبوق".

وأضاف يسرائيل كاتس: أبلغت وزير الخارجية سامح شكري، أن إيران وأتباعها هم التهديد الرئيسي لاستقرار الشرق الأوسط، وعلى الدول المعتدلة في المنطقة، مع دول العالم، أن تتحرك من أجل كبح العدوان الإيراني.


وتابع: "العلاقة مع مصر مهمة، وسنواصل العمل في شراكة للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة."

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements