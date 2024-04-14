شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيره المصري حول هجوم إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكتب على موقع إكس: لقد تحدثت هذا المساء مع وزير الخارجية سامح شكري وشددت له على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإيراني غير المسبوق".

وأضاف يسرائيل كاتس: أبلغت وزير الخارجية سامح شكري، أن إيران وأتباعها هم التهديد الرئيسي لاستقرار الشرق الأوسط، وعلى الدول المعتدلة في المنطقة، مع دول العالم، أن تتحرك من أجل كبح العدوان الإيراني.



وتابع: "العلاقة مع مصر مهمة، وسنواصل العمل في شراكة للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة."