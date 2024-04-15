شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن ضوابط الامتحانات للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات "أبناؤنا في الخارج" بقطاع المعاهد الأزهرية ، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجارى، كما تم تحديد عقد امتحانات الدور الثانى اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 يوليو المقبل.

وتعقد امتحانات الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي بنظام (أونلاين) ليس فيها طباعة أو إعادة إرسال، وتتكون من أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة صح أو خطأ، وبعض الأسئلة المقالية.

يستخدم الطالب لأداء الامتحان جهاز حاسب آلي شخصي أو جهاز لاب توب.

ينصح بعدم استخدام جهاز موبايل أو تاب حرصًا على وقت الطالب، لصعوبة امتحان الطالب على أي منهما.

ينصح بالاستعداد التام للامتحان بأن يتم شحن اللاب كاملا قبل الامتحان تحسبًا لانقطاع الكهرباء أو أي عائق مفاجئ.

ينصح بتوفير مصدر جيد للإنترنت مثل: فلاشة نت ذات سرعة جيدة، أو أي طريقة أخري للنت مع الراوتر.

ينصح باستخدام متصفح فاير فوكس، أو جوجل كروم لسرعة الإجابة مع تحديث المتصفح حال طلب ذلك.

الالتزام بالمواعيد المقررة في الجداول حيث لا يمكن للطالب الدخول قبل أو بعد انتهاء الزمن المحدد للمادة.

علي الطالب الدخول بداية من زمن المادة للاستفادة من الوقت كاملاً، مع الوضع في الاعتبار أن الدخول يبدأ في موعده وينتهي في موعده طبقًا للجداول، وإذا تأخر الطالب في الدخول لأي سبب من أول زمن المادة يحق له الدخول في أي وقت خلال الساعتين.

في حالة انقطاع النت، أو الكهرباء عن الطالب، أثناء الامتحان يمكنه الدخول مرة ثانية، ويستكمل إجابة ما تبقي من الأسئلة مع الإجابات المحفوظة للطالب سابقًا مع استكمال باقي وقت المادة، مع الوضع في الاعتبار أن أي إجابات للطالب يتم حفظها أولا بأول مباشرةً أثناء إجابة الطالب.

أولا: الطالب المقيد بالمعاهد الأزهرية والمتقدم لأداء امتحانات الأزهر (أبناؤنا في الخارج) .

استخراج نموذج (إثبات قيد "أبناؤنا في الخارج" نموذج 11أ) من المعهد المقيد فيه الطالب معتمدًا من المعهد، وموقع من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة فقط. (مرفق نموذج إثبات قيد رقم ( 11 أ ) للتقدم لامتحانات "ابناؤنا في الخارج" ) بيان نجاح العام الدراسي السابق للطالب، واعتماده من المعهد والمنطقة الأزهرية فقط.

يحظر على المعهد اعتماد صورة طبق الأصل من شيت الرصد المرسل إليه من الإدارة المركزية للامتحانات، وتسليم صورة منه إلى ولى الأمر على أنه بيان درجات، لأنه خاص بكنترول المعهد، وعلى المنطقة عدم اعتماده.

يُعفي الطالب المرافق لذويه في الخارج، والمقيد بالمعهد داخل جمهورية مصر العربية، من نسبة الحضور بناءً على موافقة مجلس وكلاء الأزهر لسنة 1998م، وذلك بعد أن يُقدم ولى الأمر ما يُثبت مرافقته له بالخارج.

على الطالب أو ولى الأمر الحصول على (اسم المستخدم، كلمة السر) الخاصة بالطالب من المعهد المقيد به في جمهورية مصر العربية حتى يتمكن من تسجيل استمارة التقدم على الإنترنت، ومتابعة حالته أول بأول ونتائج الامتحانات.

على ولى الأمر تقديم إقرار للمعهد بأن نجله مرافق له بالخارج، وأنه سيؤدى امتحان "أبناؤنا في الخارج" العام الحالي.

إرفاق صورة من جواز سفر الطالب، وتأشيرة سفره، وترفق في ملف الطالب.

ثانيًا: إجراءات التقدم للدراسة بأي مؤسسة تعليمية خارج الأزهر.

في حالة رغبة ولى أمر الطالب في إلحاق نجله بالدارسة بأي مؤسسة تعليمية في الدولة المقيم بها غير الأزهر الشريف، ولم يتقدم نجله لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" يتطلب التالي:



1- استخراج نموذج (اثبات القيد الإلكتروني " الذي يستدعى الاعتماد من الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بعد اعتماده من المعهد والمنطقة تمهيدًا لاعتماده من الخارجية للتقدم للدراسة في المدارس بالدول الخارجية).

2- بيان نجاح العام السابق الحاصل عليه الطالب معتمدًا من المعهد والمنطقة، تمهيدًا لاعتماده من الخارجية للتقدم للدراسة في المدارس بالدول الخارجية) بعد الاعتماد من الإدارة المركزية للامتحانات.

3- بالنسبة للصفوف (الأول، الثاني، الثالث) الابتدائي يستخرج بيان تقييم من واقع شيت الرصد، ويعتمد من المعهد والمنطقة تمهيدًا لاعتماده من الخارجية للتقدم للدراسة في المدارس بالدول الخارجية) بعد الاعتماد من الإدارة المركزية للامتحانات.