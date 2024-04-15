شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2٫2 مليون طن منتجات زراعية بحوالي 1،5 مليار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى ،

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:



‎1- تم في فتح 95 سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة ،



‎2- ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات .

‎3- التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

‎4- التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية حيث بلغ اجمالي الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليار دولار



‎5- إجمالي الصادرات الزراعية المصرية من اول يناير 2024 حتى نهاية مارس بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار

‎6- أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.

‎7- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 199 ألف 916طن،

‎8- تم تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح،.

‎9- تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا لتحتل المركز الثالث في الصادرات.

‎10- احتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، و الطماطم المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و 536 طن.

‎11- احتلت صادرات الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و592 طن.

‎12- الرمان احتل المركز السابع بإجمالي 8563 طن.

‎13- احتلت الجوافة المركز الثامن بإجمالي 6378 .

‎14- جاء الثوم الطازج فى المركز التاسع بإجمالي كمية بلغت 4672 طن.

‎15- الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي .



