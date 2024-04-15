شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: حصر تلفيات الشعاب المرجانية لاستعادة كفاءتها بسبب حادث خليج العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء حصر التلفيات التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية بموقع حادث سفينة خليج العقبة، حيث تضم منطقة خليج العقبة مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمسافة مئات الكيلومترات، تأثرت بسبب خروج السفينة عن مسارها.

وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن منطقة الشعاب المرجانية بخليخ العقبة سوف تخضع لعدة برامج للرصد البيئي المتخصصة، إضافة إلى عمل دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة، ومعرفة مدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعلنت استمرار التحفظ على السفينة ناقلة الغاز الليبيرية الفارغة التي جنحت بمدخل خليج العقبة مساء الجمعة الماضي من خلال الجهات التحقيق المعنية، وذلك بعد خروج السفينة سالمة من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة مُبحرة إلى منطقة التحفظ تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء وجهات التحفظ ودون وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود.



