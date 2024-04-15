شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطالب إسرائيل باتباع الحذر وعدم التسرع بشأن الرد على الهجوم الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إنه بعد يوم من الهجوم الإيراني على إسرائيل، تواصل إدارة بايدن حث حليفتها في الشرق الأوسط سرا وعلنا على عدم التسرع في الانتقام.

وفقا لموقع اكسيوس، قال مسؤول أمريكي كبير إن تقييم واشنطن هو أن إيران سترد على أي ضربة إسرائيلية كبيرة وعلنية على الأراضي الإيرانية بجولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار، وقال ان هذا على الأرجح سيؤدي الى تصعيد إقليمي جديد.

وأضاف أن هناك أيضا خطر ألا تكون الجهود المبذولة للدفاع عن إسرائيل ضد المزيد من الهجمات الإيرانية ناجحة مثل الدفاع المنسق يوم الأحد الذي اعترض تقريبا جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل.

وأشار الى ان إدارة بايدن واصلت الحديث مع الحكومة الإسرائيلية وشددت على ان تل ابيب بحاجة الى توخي الحذر والاستراتيجية في ردها على الهجوم الإيراني، وأضاف قائلا: الإسرائيليون هم من يتعين عليهم اتخاذ هذه القرارات لكن كانت لهم اليد العليا بالأمس. لن نكون جزءا من هجوم إسرائيلي ضد إيران. هدفنا هو تجنب التصعيد والصراع الإقليمي واحتواء الأزمة في غزة

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اجتمع يوم الأحد لعدة ساعات وناقش عدة خيارات للانتقام الإسرائيلي وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على الاجتماع إنه لم يتم اتخاذ أي قرار وسيتم إجراء المزيد من المناقشات في الأيام المقبلة.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان يوم الأحد إنه ليس هناك أي عمل عسكري إضافي ضد إسرائيل على جدول الأعمال حاليا وحذرت من أن أي عمل إسرائيلي مستمر ضد إيران سيواجه ردا عشرة أضعاف على الأقل بحسب البيان.

من جانبه أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة جماعية عبر الفيديو يوم الأحد مع قادة دول مجموعة السبع، وقال مصدر شارك في المكالمة إن جميع القادة يشعرون بالقلق إزاء رد إسرائيلي محتمل من شأنه أن يؤدي إلى التصعيد.

وقال المصدر إن هناك قرارا بأن جميع دول مجموعة السبع ستبلغ إسرائيل سرا بعدم اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى التصعيد وفي بيان بعد الاجتماع، أدان زعماء مجموعة السبع الهجوم الإيراني على إسرائيل وأعربوا عن تضامنهم ودعمهم الكامل لإسرائيل .

وقال زعماء مجموعة السبع إنهم سيعملون على تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة وطالبوا إيران ووكلائها بوقف هجماتهم.