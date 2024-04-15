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وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تجاوزت 2.2 مليون طن فى الربع الأول من 2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2024، بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار فى إنفوجراف نشره مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتى رغم الظروف العالمية والمنطقة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد ورغم وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية.

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انفوجراف وزارة الزراعة

 

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الصادرات الزراعية 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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