شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تجاوزت 2.2 مليون طن فى الربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2024، بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار فى إنفوجراف نشره مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتى رغم الظروف العالمية والمنطقة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد ورغم وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية.



انفوجراف وزارة الزراعة انفوجراف وزارة الزراعة

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