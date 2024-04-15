شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تمنع 52 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية فى المهد خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ورصدها على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك في إطار التكليفات الصادرة من الدولة في ذلك الصدد.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن جهود الرصد والمتابعة أسفرت عن منع 52 مخالفة وتعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء خلال إجازة العيد بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لافتًا أن المخالفات تنوعت ما بين منشآت بالبلوك الأبيض وأسوار وغرف وشدات خشبية وأعمال تعلية وأعمدة خرسانية وحوائط وأساسات وحظائر وشون) وقد تم إزالة حالات المخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها.

وأكد محافظ الجيزة عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء جميع أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الفطر أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه تم شن حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد إنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية برفع درجة الاستعداد القصوي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والمرور على الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من انتظام تواجد الإدارات الميدانية.

وأشار إلى أنه تم المرور على المستشفيات للتأكد من تواجد الاطقم الطبية والمستلزمات العلاجية والأدوية وانتظام الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين علي الوجه الاكمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز رفع كافة مظاهر الإهمال المتمثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات والتعديات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطة التي تم وضعها للعمل خلال أيام العيد لراحة وسلامة المواطنين من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة.



إزالة مخالفات البناء بالجيزة



إزالة مخالفات البناء بالجيزة



إزالة مخالفات البناء بالجيزة



إزالة مخالفات البناء بالجيزة