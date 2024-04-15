شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: احتياطى النقد الأجنبى يرتفع لـ40.361 مليار دولار لأول مرة منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي، أنه لأول مرة منذ عامين يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليارًا في فبراير الماضي، جاء ذلك وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء.



وقرر البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين، زيادة حد السحب النقدى اليومى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفاً من ATM.