شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إسرائيلي: خففنا حدة القتال بغزة رغبة فى إتمام صفقة تبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، إن تل أبيب قررت تخفيف حدة القتال في غزة لأنها تريد التوصل إلى صفقة تبادل، وفق ما نشرت القناة الرسمية للكنيست الإسرائيلي.



وأضاف ميكي زوهار، خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي: "لا يوجد ائتلاف في الجلسة العامة، فقط المعارضة"، منتقدا أعضاء المعارضة لعدم حضور النقاش حول أوضاع أهالي المختطفين والوضع في شمال البلاد".



وقال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: "كان ينبغي أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من أعضاء الكنيست".