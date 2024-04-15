شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات هامة عن أول مصنع لإنتاج لقاحات أنفلونزا الطيور في مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أن هناك تطويرا شاملا فى كافة أنشطة الشركة دعما لتوفير احتياجات الدولة من اللقاحات والأمصال والتي من أهمها مصنع لقاحات انفلونزا الطيور.

الخليج 365 يستعرض تحليل معلومات في نقاط سريعة عن مصنع لقاحات انفلونزا الطيور.

1- سيتم الانتهاء من أول مصنع لتصنيع لقاحات إنفلونزا الطيور خلال 90 يوما ما يجعل مصر مركزا أفريقيا ولوجستيا لتوفير احتياجات المنطقة من لقاح إنفلونزا الطيور.

2- مصنع اللقاحات البيطرية الذى تم بناءه على مساحة 6000 متر مربع لإنتاج لقاح إنفلونزا الطيور و7 منتجات بيطرية أخرى بطاقة إنتاجية 800 مليون جرعة فى السنة فى مدينة السادس من أكتوبر سيكون نقطة تحول هامة.

3- مصر تستورد حوالى 90% من احتياجاتها من لقاحات إنفلزنزا الطيور؟

4- المصنع تم تجهيزة بمنطقة السادس من أكتوبر ليكون به أحدث التقنيات العالمية ومطابق لمعايير منظمة الصحة العالمية.

5- المصنع سيقوم بتصنيع من 400 إلى 800 مليون جرعة من لقاح إنفلونزا الطيور وهو ما يمثل سد احتياجات البلاد محليا بواقع 70% .

6- المصنع تم إنشاؤه على مساحة 6000 متر مربع.