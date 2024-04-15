شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تخفيف الأحمال بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة عن جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر وإسكان دهشور ودجلة، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى:



أحياء أكتوبر وأحياء زايد



أكتوبر والشيخ زايد