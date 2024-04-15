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مواعيد تخفيف الأحمال بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 15 أبريل 2024 09:54 م

كشفت محافظة الجيزة عن جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر وإسكان دهشور ودجلة، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى:


أحياء أكتوبر وأحياء زايد

 


أكتوبر والشيخ زايد

مناطق ابنى بيتك والشيخ زايد

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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