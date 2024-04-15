شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بدء الرسومات المعمارية لإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني والتكنولوجي والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات التكنولوجية عن آخر التطورات فى ملف إنشاء وتدشين 17 جامعة تكنولوجية جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، متحدثا أيضا عن شراكات الجامعات التكنولوجية مع الدول الأوربية فى عدد من البرامج الدراسية وتأهيل الخريجين بالجامعات التكنولوجية للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى.

وأكد الدكتور أحمد الصباغ فى تصريحات لـ" الخليج 365" أنه تم الانتهاء من إجراءات تأسيس 2 جامعة تكنولوجية ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتشغيلهم بداية العام الدراسى الجديد 2024/2025 بالإضافة إلى جامعة آخرى لتضاف إلى قائمة الجامعات التكنولوجية، موضحا أن فيما يخص باقى الـ 17 جامعة تكنولوجية يتم عمل الرفع المساحى والرسومات المعمارية للأراضى المخصصة من المحافظات وتم الانتهاء من الرفع المساحى لعدد كبير من الجامعات وتم تنظيم زيارات للإدارة الهندسية .

وذكر الدكتور أحمد الصباغ أن التعليم التكنولوجى أصبح فى غاية الأهمية خاصة المهن الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وقطاع السكك الحديدية وتكنولوجيا الغسل والنسيج وتكنولوجيا المستلزمات الطبية ومهن الأطراف الصناعية.