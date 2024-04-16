شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة: 9.2 مليون جلسة غسيل كلوى سنويا بالقطاعين العام والخاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة الصحة: إجراء 9.2 مليون جلسة غسيل كلوى سنويا بالقطاعين العام والخاص
التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2024 / 2025
وزارة التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لتعزيز المخزون
النقل: تفويض رئيس الطرق والكباري باختصاصات الوزير مقصور على إزالة التعديات
وزير التعليم: مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية
الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال أثناء مباراة الأهلى والزمالك اليوم
وزارة التعليم تعلن طرح مناقصة تأليف مناهج المرحلة الإعدادية المطورة.. تفاصيل
وزارة الزراعة تتلقي طلبات المشاركة في النسخة 91 لمعرض زهور الربيع
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