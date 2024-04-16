أخبار مصر

وزارة الصحة: زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:25 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية توفر زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية المطلوبة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بها أكثر من 5 آلاف وحدة صحية بالجمهورية تقدم الخدمة الطبية حيث تتضمن هذة الخدمات كل من:


1- الكشف المبكر عن الأمراض.
2- خدمات وقائية.
3- خدمات تنظيم الأسرة.
4- خدمات التثقيف الصحى.
5- الخدمات العلاجية.


ذوى الاحتياجات الخاصة

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements