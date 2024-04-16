شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:25 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية توفر زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية المطلوبة .
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بها أكثر من 5 آلاف وحدة صحية بالجمهورية تقدم الخدمة الطبية حيث تتضمن هذة الخدمات كل من:
1- الكشف المبكر عن الأمراض.
2- خدمات وقائية.
3- خدمات تنظيم الأسرة.
4- خدمات التثقيف الصحى.
5- الخدمات العلاجية.
ذوى الاحتياجات الخاصة
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