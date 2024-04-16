شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية توفر زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية المطلوبة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بها أكثر من 5 آلاف وحدة صحية بالجمهورية تقدم الخدمة الطبية حيث تتضمن هذة الخدمات كل من:



1- الكشف المبكر عن الأمراض.

2- خدمات وقائية.

3- خدمات تنظيم الأسرة.

4- خدمات التثقيف الصحى.

5- الخدمات العلاجية.