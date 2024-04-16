شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح أهمية تطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تعتمد فلسفة المدارس المصرية اليابانية على الأنشطة الخاصة وهى التوكاتسو التى تستهدف تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة متكاملة في المجالات الثلاث الرئيسة وهي: التطوير المعرفي للتلاميذ (تطوير أكاديمي)، والتطوير غير المعرفي ( تطوير عقلية التلاميذ، وعاداتهم الحياتية، وممارساتهم اليومية، والتنمية البدنية، تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم.

وأوضحت، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى في مصر نظام تعليمى جديد يُسمى نظام التعليم 2.0 والذى يهدف إلى إعادة تشكيل نظرة المجتمع للتعليم الحكومى من خلال تحسين أداء المعلم، والعمل على التلميذ لتنمية المهارات الحياتية والقيم والاتجاهات والمواطنة، وغيرها من المهارات التى تعد المواطن المصري لمواجهة الحياة، وللتعلم مدى الحياه بشكل قائم على المتعة والسعادة والترفية وتقليل نسب الغياب والتسرب من التعليم.

ويتنبي النظام المصري 2.0 عدة تحولات تتمثل في: التحول من التأكيد على المعرفة إلى التأكيد على المهارات، والتحول من المنهج الواسع إلى المنهج العميق، والتحول من التعليم التلقيني إلى التعلم القائم على نشاط الطالب، والتحول من المواد الدراسية المنفصلة إلى محاور متعددة التخصصات، والتحول من التعلم النظري إلى التعلم الممتع المرتبط بحياة الطالب، والتحول من المواد التعليمية الورقية إلى المواد التعليمية الورقية والرقمية معًا، وأخيرًا التحول من فلسفة الإمتحانات إلى التقييم.

وفعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول الآن على الرابط التالى والتقدم، https://ejs4students.moe.gov.eg



